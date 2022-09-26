Вересень, 26 в 12:24

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі чергового засідання ставки верховного головнокомандувача.

Про це він написав у Facebook.

Так, на засіданні глава держави заслухав від профільних міністрів та очільників силових відомств доповіді про оперативну обстановку на фронті.

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Також обговорили та ухвалили рішення щодо дій, необхідних для деокупації всієї території України.

– Важливо, щоб військові, які зараз активно просуваються вперед, були повністю забезпечені високоточною зброєю та всім необхідним, – наголосив Володимир Зеленський.

Окрім цього, учасники засідання намітили плани протидії новим типам російської зброї.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін не блефує, коли лякає весь світ застосуванням ядерної зброї.