Не думаю, что это блеф: Зеленский об угрозах Путина ядерным оружием

Сентябрь, 25 в 21:52

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин не блефует, пугая весь мир применением ядерного оружия.

– Теперь это может оказаться реальностью. Он хочет испугать весь мир. Это первые шаги его ядерного шантажа. Я не думаю, что он блефует. Я думаю, что мир сдерживает его и эту угрозу, — убежден глава государства.

Зеленский считает, что США и союзники из Европы должны вводить усиленные санкции против российского руководства, а также признать РФ страной-спонсором терроризма.

— Я понимаю, что будут последствия, которые делают невозможным дипломатические переговоры. Однако они террористы, и мы не можем позволить им это сделать из страха, — считает президент.

По его мнению, Украине необходимо в дальнейшем получать от союзников артиллерийские ракетные системы, в частности, HIMARS, артиллерию и системы противовоздушной обороны для эффективной борьбы против полномасштабной вооруженной агрессии РФ. Однако глава государства не исключает, что российская армия будет атаковать украинские электросети зимой.

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