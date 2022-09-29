Сентябрь, 29 в 11:38

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) до конца недели планирует ввести санкции на активы ряда российских олигархов и связанных с ними лиц.

Об этом пишет издание НВ со ссылкой на источник в антикоррупционных органах.

На прошлой неделе межведомственная рабочая группа по санкциям одобрила список из 1300 человек, в отношении которых введут зеркальные санкции. В списке есть российский миллиардер Михаил Фридман, владелец Альфа-банка в Украине.

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Что касается других подсанкционных лиц, то речь идет о российских олигархах и членах их семей, на которых ранее Евросоюз и страны Большой семерки наложили экономические ограничения.

— До пятницы эти зеркальные санкции по ЕС и странам Большой семерки СНБО проголосует, далее этот указ примут, и уже потом включится Минюст, — подчеркнул источник.

Минюст также может обратиться в суд, чтобы взыскать активы в доход государства.

Далее межведомственная группа планирует одобрить пакет санкций в отношении почти 500 человек, связанных с российскими олигархами, на которые Запад не налагал ограничений. Это решение СНБО рассмотрит уже на следующей неделе.

По данным Центра противодействия коррупции (ГПК), ни одна страна не налагала санкции на Владимира Крупчака, имеющего отношение к украинскому бизнесу, и в свое время был депутатом госдумы РФ.

Еще в мае Верховная Рада приняла закон, разрешающий взимать активы российских олигархов в пользу Украины. Однако воспользовались этим законом лишь раз — в сентябре ВАКС конфисковал состояние российского олигарха Владимира Евтушенко.

По данным ЦПК, стоимость зарегистрированных в Украине принадлежащих российским олигархам активов составляет $2,5 млрд. Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин обвинил СНБО и Офис президента в блокировании конфискации российских активов.

По данным источника НВ, сейчас власти быстренько пытаются налагать санкции на активы россиян из-за критики Запада. Там возмущаются, что власти Украины требуют ужесточать санкции, а сами этого не делают.

Глава Министерства юстиции Денис Малюска в эфире национального телемарафона заявил, что любые шаги Украина должна делать с расчетом на оценку не внутри страны, а за рубежом, в том числе в международных судах.

По словам Малюськи, украинские суды с удовольствием бы конфисковали имущество россиян, но дискуссии во всех таких решениях будут перенесены в международные суды, где стандарты доказывания и проверки законности действий органов власти Украины гораздо выше и сложнее.