Сентябрь, 09 в 16:06

Российский миллиардер Михаил Фридман, который находится под санкциями ЕС и Великобритании, предложил украинскому Альфа-банку перевести $1 млрд.

В обмен на это он рассчитывает убедить власти Великобритании снять с него санкции. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Глава наблюдательного совета Альфа-банка Украины Роман Шпек рассказал, что банк попросил разрешения на это у НБУ, чтобы финансировать важные для страны проекты инфраструктуры, здравоохранения, продовольственной и энергетической безопасности.

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— Для нас это действительно важный экономический проект, и мы хотели бы избежать любых спекуляций, что Фридман и его партнеры хотели бы инвестировать миллиард долларов в Украину, чтобы получить что-нибудь в другой стране. Я не считаю это какой-нибудь спекуляцией или игрой, которая в будущем может помочь снять санкции, — заявил он.

The Wall Street Journal пишет, что идея Фридмана – одна из тех, которую внесенные в “черные” списки российские предприниматели, банки и компании тайно предлагают властям западных стран, занимающихся финансированием восстановления Украины после полномасштабного российского вторжения.

Сам Фридман отрицает, что предлагал услугу за услугу. Между тем в МИД Великобритании заявили, что не потакают уклонению от санкций.

Чтобы перевести деньги в Украину, Фридман также должен получить специальное разрешение от властей ЕС и Минфина США.

Заметим, что он и его партнеры попали в санкционные списки Евросоюза и Великобритании. В то же время российский Альфа-банк, где у Фридмана контрольный пакет акций, попал в “черный” список Минфина США.