Вересень, 29 в 11:38

Рада нацбезпеки та оборони (РНБО) до кінця тижня планує запровадити санкції на активи низки російських олігархів та пов’язаних з ними осіб.

Про це пише видання НВ із посиланням на джерело в антикорупційних органах.

Минулого тижня міжвідомча робоча група з питань санкцій, схвалила список зі 1300 осіб, стосовно яких введуть дзеркальні санкції. У списку є російський мільярдер Михайло Фрідман, власник Альфа-банку в Україні.

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Щодо інших підсанкційних осіб, то мова йде про російських олігархів та членів їхніх сімей, на яких раніше Євросоюз та країни Великої сімки наклали економічні обмеження.

– До п’ятниці ці дзеркальні санкції по ЄС і країн Великої сімки РНБО проголосує, далі цей указ ухвалять, і вже потім включиться Мін’юст, — наголосило джерело.

Мін’юст також може звернутись до суду, щоб стягнути активи у дохід держави.

Далі міжвідомча група планує схвалити пакет санкцій щодо майже 500 осіб, пов’язаних із російськими олігархами, на яких Захід не накладав обмежень. Це рішення РНБО розгляне вже наступного тижня.

За даними Центру протидії корупції (ЦПК), жодна країна не накладала санкції на Володимира Крупчака, який має стосунок до українського бізнесу, та свого часу був депутатом держдуми РФ.

Ще в травні Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє стягувати активи російських олігархів на користь України. Однак, скористалися цим законом лише раз – у вересні ВАКС конфіскував статки російського олігарха Володимира Євтушенка.

За даними ЦПК, вартість зареєстрованих в Україні активів, які належать російським олігархам, становить $2,5 млрд. Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін звинуватив РНБО та Офіс президента у блокуванні конфіскації російських активів.

За даними джерела НВ, зараз влада швиденько намагається накладати санкції на активи росіян через критику Заходу. Там обурюються, що влада України вимагає посилювати санкції, а сама цього не робить.

Голова Міністерства юстиції Денис Малюська в ефірі національного телемарафону заявив, що будь-які кроки Україна повинна робити із розрахунком на оцінку не всередині країни, а за кордоном, зокрема у міжнародних судах.

За словами Малюськи, українські суди із задоволенням би конфісковували майно росіян, але дискусії в усіх таких рішеннях будуть перенесені у міжнародні суди, де стандарти доказування і перевірки законності дій органів влади України набагато вищі та складніші.