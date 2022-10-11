Путин хочет вернуть мир во времена Гитлера – заявление Кислицы в ООН

Октябрь, 11 в 8:34

Россия в очередной раз доказала, что является террористическим государством, которое необходимо сдерживать сильнейшими способами, заявил на экстренном заседании Генеральной ассамблеи ООН постоянный представитель Украины Сергей Кислица после массового ракетного обстрела украинских городов 10 октября.

– Весь мир снова увидел настоящее лицо террористического государства, которое убивает наших людей. Потерпев поражение на поле боя, Россия расправляется над мирными жителями украинских городов. В результате сегодняшнего удара погибли по меньшей мере 11 мирных жителей и 87 получили ранения, – отметил дипломат.

Он подчеркнул, что единственное, чего боится Россия – нашего крепкого единства в защите Устава ООН, в защите права каждой страны пользоваться уважением к своему суверенитету и территориальной целостности.

– Сейчас Россия делает все возможное, чтобы вернуть нас в 1930-е годы прошлого века, даже в 1940-е, когда Гитлер уничтожал суверенные государства путем вторжения, ложных референдумов и аншлюсов. Мы – на перекрестном моменте, когда ООН либо восстановит к себе доверие или, в конце концов, потерпит крах, – сказал Кислица.

По его словам, если произойдет последнее, “мы должны будем винить только себя, поскольку это наша обязанность – защищать принципы Устава ООН”.

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На заседании Генассамблеи ООН 10 октября планировалось обсудить аннексию Россией частей четырех украинских областей, однако на заседании говорили в основном об осуждении ракетных ударов по украинским городам.

Фото: Сергій Кислиця