Путін хоче повернути світ у часи Гітлера – заява Кислиці в ООН

Жовтень, 11 в 8:34

Росія вкотре довела, що є терористичною державою, яку необхідно стримувати найсильнішими способами, заявив на екстреному засіданні Генеральної асамблеї ООН постійний представник України Сергій Кислиця після масового ракетного обстрілу українських міст 10 жовтня.

– Весь світ знову побачив справжнє обличчя терористичної держави, яка вбиває наших людей. Зазнаючи поразок на полі бою, Росія розправляється над мирними жителями українських міст. У результаті сьогоднішнього удару загинули щонайменше 11 мирних жителів і 87 дістали поранень, – наголосив дипломат.

Він наголосив, єдине, чого боїться Росія – нашої міцної єдності цілей у захисті Статуту ООН, у захисті права кожної країни користуватися повагою до свого суверенітету та територіальної цілісності.

– Зараз Росія робить все можливе, щоб повернути нас у 1930 роки минулого сторіччя, навіть у 1940-ві, коли Гітлер знищував суверенні держави шляхом вторгнення, хибних референдумів та аншлюсів. Ми – на перехресному моменті, коли ООН або відновить до себе довіру або, зрештою, зазнає краху, – сказав Кислиця.

За його словами, якщо станеться останнє, “ми повинні будемо звинувачувати лише себе, оскільки це наш обов’язок – захищати принципи Статуту ООН”.

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На засіданні Генасамблеї ООН 10 жовтня планували обговорити анексію Росією частин чотирьох українських областей, проте на засіданні говорили переважно про засудження ракетних ударів по українських містах.

Фото: Сергій Кислиця