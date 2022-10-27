Получил более 117 тыс. грн из бюджета: главе Счетной палаты Пацкану избрали меру пресечения

Октябрь, 27 в 14:04

Народному депутату Украины, занимающему руководящую должность в Счетной палате, избрали меру пресечения. Он подозревается в незаконном получении 117 тыс. грн компенсации за жилье в Киеве.

Суд применил против нардепа меру пресечения в виде залога в размере 49 620 грн до 27 декабря 2022 года. В САП отметили, что это самый большой возможный размер залога для преступления, в котором фигурирует бывший нардеп. Движение Чесно утверждает, что речь идет о главе Счетной палаты Валерии Пацкане.

Следствие выяснило, что с сентября 2017 года до марта 2018 года чиновник получил компенсацию за жилье, несмотря на наличие собственной квартиры в столице. Поэтому депутат незаконно получил более 117 тыс. грн из государственного бюджета.

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На нардепа возложили ряд обязанностей, в частности, прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду, сообщать об изменении места своего проживания и места работы, воздерживаться от общения со свидетелями по делу.

Действия бывшего нардепа квалифицированы по ч. 1 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью, причинившее существенный вред). Ему грозит арест до шести месяцев, ограничение свободы до трех лет или тюремное заключение на тот же срок с лишением права заниматься определенной деятельностью и штрафом.