Сентябрь, 16 в 17:10

В Сумской области жителю одного из сел Конотопского района сообщено о подозрении в коллаборационизме. Он добровольно подкармливал россиян на блокпосту во время оккупации.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, в конце марта 2022 года подозреваемый добровольно решил подкармливать российских захватчиков на блокпосту. Среди прочего мужчина передавал им 20-килограммовые пакеты с мясом.

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— За это он получил привилегии перед другими местными жителями и беспрепятственно перемещался по территории оккупированного в то время района, — отметили в Офисе генпрокурора.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 УК Украины. Колаборанту грозит штраф или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Недавно СБУ разоблачила шестерых коллаборантов на временно оккупированной территории Херсонской области, которые вступили в созданный оккупантами “ГУ МВД РФ в Херсонской области”.

Фото: Сухопутные войска ВСУ