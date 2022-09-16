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Факты / Україна

Подкармливал оккупантов на блокпосту: жителю Сумщины сообщили о подозрении

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Подкармливал оккупантов на блокпосту: жителю Сумщины сообщили о подозрении

В Сумской области жителю одного из сел Конотопского района сообщено о подозрении в коллаборационизме. Он добровольно подкармливал россиян на блокпосту во время оккупации.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, в конце марта 2022 года подозреваемый добровольно решил подкармливать российских захватчиков на блокпосту. Среди прочего мужчина передавал им 20-килограммовые пакеты с мясом.

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— За это он получил привилегии перед другими местными жителями и беспрепятственно перемещался по территории оккупированного в то время района, — отметили в Офисе генпрокурора.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 УК Украины. Колаборанту грозит штраф или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

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Фото: Сухопутные войска ВСУ

Источник: Офис генпрокурора
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