Отримав понад 117 тис. грн з бюджету: главі Рахункової палати Пацкану обрали запобіжний захід

Жовтень, 27 в 14:04

Народному депутату України, який обіймає керівну посаду в Рахунковій палаті, обрали запобіжний захід. Його підозрюють у незаконному отриманні 117 тис. грн компенсації за житло у Києві.

Суд застосував проти нардепа запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 49 620 грн до 27 грудня 2022 року. У САП зазначили, що це найбільший можливий розмір застави для злочину, в якому фігурує колишній нардеп. Рух Чесно стверджує, що йдеться про голову Рахункової палати Валерія Пацкана.

Слідство з’ясувало, що з вересня 2017 року до березня 2018 року чиновник отримав компенсацію за житло, попри наявність власної квартири у столиці. Через це депутат незаконно отримав понад 117 тис. грн з державного бюджету.

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На нардепа поклали низку обов’язків, зокрема, прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця свого проживання та місця роботи, утримуватись від спілкування зі свідками у справі.

Дії колишнього нардепа кваліфіковані за ч. 1 ст. 364 КК України (Зловживання владою, що завдало істотної шкоди). Йому загрожує арешт до шести місяців, обмеження волі до трьох років або тюремне ув’язнення на той же термін з позбавленням права займатися певною діяльністю та штрафом.