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Факты / Україна / Общество

В интернете активизировались мошенники: как сохранить деньги на банковских картах

Юля Захарченко, редактор ленты
В интернете активизировались мошенники: как сохранить деньги на банковских картах
Фото: Depositphotos

В интернете активизировались мошенники, присваивающие деньги под видом предоставления социальных выплат пострадавшим в результате полномасштабной войны украинцам.

По данным Национальной полиции, аферисты распространяют сведения о “выплатах”, создавая страницы-клоны государственных организаций, руководства государства, представителей ООН, Красного Креста, благотворительных фондов, банков и других структур, выманивая персональные данные пользователей соцсетей.

Гражданам предлагают ввести личную информацию и номер банковской карты якобы для зачисления денег. Однако сведения, введенные на таких ресурсах, автоматически становятся известными злоумышленникам. Когда они получают данные карт, то могут присвоить средства со счетов.

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В Нацполиции посоветовали украинцам получать информацию о финансовых выплатах только из официальных источников, обходить сомнительные ссылки и ни в коем случае не сообщать конфиденциальные данные посторонним лицам (например, о банковских картах или личных сведениях). А в случае подозрения мошеннических действий следует немедленно сообщать правоохранительным органам.

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Источник: Нацполиция
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