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Пропонують “допомогу” за гроші: як шахраї намагаються ошукати родичів полонених

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Пропонують “допомогу” за гроші: як шахраї намагаються ошукати родичів полонених
Фото: СБУ

Служба безпеки України фіксує зростання кількості шахрайських схем, які зловмисники намагаються провернути із родичами військовополонених.

Про це під час брифінгу повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Він зазначив, що дедалі частішими стали випадки, коли шахраї телефонують родичам полонених із різними пропозиціями.

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– Невідомі люди телефонують близьким військовополонених та за різну плату пропонують свою “допомогу”. Їхні розцінки залежать від емоційного стану людей, – розповів він.

Наприклад, шахраї пропонують фейкову розмову із людиною, що перебуває у полоні, і таку розмову вони оцінюють у суму від 10 до 50 тис. грн.

Фейкове повернення із полону зловмисники оцінюють у суму від 50 до 200 тис. грн, а за нібито повернення тіла вони хочуть близько 10 тис. грн.

Після отримання грошей шахраї зникають, додав Дехтяренко.

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