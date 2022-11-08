Листопад, 08 в 12:05

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що мирні переговори з Росією можуть бути лише на умовах України.

Таку думку він висловив, відповідаючи на запитання про Україну під час пресконференції на СОР 27 в Єгипті.

Я залишаюся переконаним зі свого боку і припускаю, що навіть у цей момент, у якийсь момент, необхідно буде повернутися за стіл переговорів”, – сказав французький президент, додавши однак, що це має бути зроблено “на умовах та у час, обраний Україною”.

Однак французький президент нагадав, що було б “необачно висувати абсолютно радикальні попередні умови”, враховуючи “сильну напруженість на місцях”, маючи на увазі, зокрема, перебої з електрикою та водою, яких зазнають українці внаслідок щоденних російських ударів по українських об’єктах енергетичної. інфраструктури.

Зараз дивляться

Нинішній контекст не дає змоги давати оперативні роз’яснення щодо цієї теми, – сказав глава французької держави.

Нагадаємо, Макрон пообіцяв Україні посилити підтримку та протиповітряну оборону.

Джерело: TFIinfo