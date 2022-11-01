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Франция готова увеличить военную поддержку и противовоздушную оборону Украины — Макрон

Юля Захарченко, редактор ленты
Зеленський і Макрон
Фото: Офис президента

Франция заявила о готовности как можно скорее увеличить военную поддержку Украины, в частности, поставляя системы противовоздушной обороны для защиты мирных жителей от атак российской армии.

Это подтвердил президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что Франция хочет помочь Украине победить полномасштабную российскую агрессию.

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— Я подтвердил это президенту Зеленскому: мы полностью мобилизованы, чтобы как можно быстрее увеличить нашу военную поддержку Украины, в частности, противовоздушную оборону, — подчеркнул президент Франции.

По его словам, необходимо помочь восстановить поврежденную в результате атак украинскую инфраструктуру для стабильных поставок электричества и воды местному населению.

– Инфраструктура электроснабжения и водоснабжения Украины серьезно пострадала от российских атак. Мы должны действовать до наступления зимы. Мы быстро мобилизуем международное сообщество и частный сектор, – подчеркнул Макрон.

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