Франция готова увеличить военную поддержку и противовоздушную оборону Украины — Макрон

Ноябрь, 01 в 18:01

Франция заявила о готовности как можно скорее увеличить военную поддержку Украины, в частности, поставляя системы противовоздушной обороны для защиты мирных жителей от атак российской армии.

Это подтвердил президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что Франция хочет помочь Украине победить полномасштабную российскую агрессию.

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— Я подтвердил это президенту Зеленскому: мы полностью мобилизованы, чтобы как можно быстрее увеличить нашу военную поддержку Украины, в частности, противовоздушную оборону, — подчеркнул президент Франции.

По его словам, необходимо помочь восстановить поврежденную в результате атак украинскую инфраструктуру для стабильных поставок электричества и воды местному населению.