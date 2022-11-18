Нужно готовиться: мэр Львова предупредил, что света и тепла может не быть неделями

Ноябрь, 18 в 20:53

На территории Украины — критическая ситуация с электроснабжением. Мэр Львова Андрей Садовой призывает готовиться к ситуации, когда света и тепла может не быть не один день, а неделю или две.

– К этому надо готовиться. Львовянам стоит осознать, что реалии, с которыми мы столкнулись сейчас, являются обыденностью многих общин Востока и Юга Украины уже много месяцев, — отмечает городской глава.

Он объяснил, как украинцы могут обеспечить себя теплом и светом, в частности, установив буржуйки и генераторы для бесперебойного источника энергии этой зимой.

– Почему кому-то совсем не выключают свет, а кому-то – трижды в сутки? Если на линии, заживляющей ваш дом, расположена больница или другой объект критической инфраструктуры, планово отключать ваш дом Укрэнерго, скорее всего, не будет. Поэтому “повезло” не всем. И здесь нет справедливости, это реалии военного времени. Я хотел бы, чтобы каждый из нас это понял, – подчеркивает он.

Мэр Львова отмечает, что украинцев ожидают сложные времена, однако призывает пройти их с достоинством, потому что впоследствии Украина победит российскую агрессию.