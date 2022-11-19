Листопад, 18 в 23:20

На жодній із ділянок фронту українські військові не пасують перед російськими загарбниками. ЗСУ дають відповідь ворогу та тримають позиції, а на визначених ділянках готують майбутні успіхи.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 18 листопада.

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– Наджорстокі бойові дії на Донеччині тривають і досі, жодних помʼякшень боїв чи передишок не було. Тільки за вчорашню добу відбито близько сотні російських атак у Донецькій області. Усі наші воїни, які тримають позиції на Донбасі, – справжні герої, – наголошує глава держави.

Він відзначив прикордонників Харківського та Сумського загонів, які зараз діють саме на Донеччині. Їхні мінометні розрахунки дуже допомагають, не даючи спокою окупантам, зазначає президент України.

Він подякував бійцям 4 бригади оперативного призначення Нацгвардії, яка захищає Україну на Бахмутському напрямку. Розумна ініціатива та стійкість – це дві речі, які забезпечують надзвичайно корисні результати, переконаний Володимир Зеленський.