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Факты / Україна / Политика

В ОПУ исключили возможность тайных переговоров Запада с Путиным

Марта Бондаренко, редактор ленты
В ОПУ исключили возможность тайных переговоров Запада с Путиным

В Офисе президента Украины заверили, что какие-либо предположения о возможных тайных переговорах Запада с Кремлем не станут реальностью. Украинцы этого не позволят, ведь это вопрос жизни.

Об этом в Twitter написал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что украинцы никогда не станут на колени перед россиянами.

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— Какие-либо конспирологические теории о сдаче Украины или тайных переговорах Запада с Путиным не учитывают одну “маленькую” деталь — украинцев. Такие договоренности просто не могли бы быть воплощены. Украина никогда не станет на колени перед россиянами. Это не вопрос политики. Это вопрос жизни, — заявил Подоляк.

Ранее Дмитрий Песков, представитель российского диктатора Путина, заявил о возможности переговоров с Западом по Украине. По его словам, якобы Запад может помочь усадить украинское руководство за стол переговоров с Россией.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что признание Россией атак на критическую инфраструктуру является желанием склонить Киев к переговорам с Москвой.

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