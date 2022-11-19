Листопад, 19 в 11:28

В Офісі президента України запевнили, що будь-які припущення щодо можливих таємних переговорів Заходу із Кремлем не стануть реальністю. Українці цього не дозволять, адже це питання життя.

Про це у Twitter написав радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

Він наголосив, що українці ніколи не стануть на коліна перед росіянами.

Зараз дивляться

– Будь-які конспірологічні теорії про здання України чи таємні переговори Заходу з Путіним не враховують одну “маленьку” деталь – українців. Такі домовленості просто не могли б бути втілені. Україна ніколи не стане на коліна перед росіянами. Це не питання політики. Це питання життя, – заявив Подоляк.

Раніше Дмитро Пєсков, представник російського диктатора Путіна, заявив про можливість переговорів із Заходом щодо України. За його словами, нібито Захід може допомогти посадити українське керівництво за стіл переговорів з Росією.

Будь-які конспірологічні теорії про «здачу України» чи таємні переговори Заходу з Путіним не враховують одну «маленьку деталь» – українців. Такі домовленості просто не могли б бути втілені. ???????? ніколи не стане на коліна перед росіянами. Це не питання політики. Це питання життя. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 19, 2022

Раніше речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що визнання Росією атак на критичну інфраструктуру є бажанням схилити Київ до переговорів з Москвою.