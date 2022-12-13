Декабрь, 13 в 21:47

Верховная Рада окончательно приняла законопроект №5655, который имеет целью продолжить реформирование градостроительства, а также цифровизирует процессы в строительной отрасли. Общественный сектор выступил с резкой критикой документа и призвал президента Владимира Зеленского ветировать проект закона.

О принятии парламентариями законопроекта сообщила его инициатор, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председатель политической партии Слуга народа Елена Шуляк.

— Мы вводим тотальную цифровизацию всех процессов в строительной сфере. Это означает, что строить можно только при наличии всех разрешительных документов, которые автоматически будет выдавать единая электронная система, связанная со всеми необходимыми реестрами. Она же будет блокировать проекты с нарушениями законодательства, — пояснила она.

По ее словам, этот законопроект является “главным условием старта полноценного восстановления страны”.

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Елена Шуляк утверждает, что благодаря принятому законопроекту будут устранены чиновники от процесса принятия решений, поскольку электронная система автоматически будет выдавать или блокировать разрешения на строительство.

— Внедряется индивидуальная ответственность за каждое решение в сфере градостроительства, это обеспечивается цифровой подписью каждого участника процесса. А общественность сможет контролировать застройку через публичный модуль электронной системы, — говорит нардеп.

По ее словам, градостроительный контроль будет действовать по примеру британской модели, когда участники строительного рынка будут иметь возможность выбирать орган градостроительного контроля — представителей органов местного самоуправления или представителей частных структур.

В то же время местные власти получат полномочия выносить предписания о демонтаже незаконного сооружения даже без решения суда.

— Есть много примеров, когда местные власти не реагировали на градостроительный беспорядок. Отныне они обязаны вести непрерывный мониторинг, и если обнаружат нарушения, могут инициировать демонтаж объекта строительства даже без решения суда, — уверяет руководительница партии Слуга народа.

Кроме того, законопроект №5655 учитывает замечания НАПК, возникшие после принятия документа в первом чтении. С рекомендацией принять проект закона в целом выступили профильные министерства — Минцифры и Минрегионов.

Ранее профильные ассоциации призвали парламент как можно быстрее принять законопроект №5655. В частности, с такими обращениями выступили члены коалиции Украинский совет бизнеса, в состав которой входит 104 бизнес-ассоциации различных отраслей экономики Украины, Торгово-промышленная палата, Всеукраинский аграрный совет, Лига страховых организаций Украины и многие другие представители бизнеса и экспертной среды.

Критика законопроекта

В то же время среди представителей гражданского общества против законопроекта прозвучало немало критики. Противники законопроекта говорят, что документ изначально не был обнародован на сайте Верховной Рады для ознакомления, а при рассмотрении проекта закона на профильном комитете к нему не были допущены представители ряда СМИ и общественного сектора.

Кроме того, отдельные общественные деятели называют документ таким, что позволит развивать градостроительство “исключительно в интересах крупного застройщика бизнеса”. Когда же профессиональное сообщество (архитекторы) и местное самоуправление потеряют возможность контролировать качество застроек, пишет в Twitter Николай Выговский.

Дива не сталось. Забудовна мафія нагнула український парламент та протягнула мародерський законопроект 5655. Єдиний вихід — вето президента. Підписати петицію треба тут:https://t.co/koGIuIXEbv Прошу про ретвіт, дуже треба. pic.twitter.com/3icCD5FKKx — Mykola Vyhovskyy (@Vhvskyy) December 13, 2022

В частности, на сайте Офиса президента была создана петиция с призывом к главе государства Владимиру Зеленскому ветировать законопроект.

Петиция, которая была создана вчера, 12 декабря, уже набрала более 13 тыс. голосов из 25 тыс. необходимых для рассмотрения президентом Украины. Автор петиции Проценко Владислав, в частности, указывает, что законопроект приведет к “хаотичной застройке городов и уничтожению исторических памятников крупными застройщиками”.