Грудень, 13 в 21:47

Верховна Рада остаточно ухвалила законопроєкт №5655, що має на меті продовжити реформування містобудівництва, а також цифровізує процеси в будівельній галузі. Громадський сектор виступив з різкою критикою документа і закликав президента Володимира Зеленського ветувати проєкт закону.

Про ухвалення парламентарями законопроєкту повідомила його ініціаторка, заступниця голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова політичної партії Слуга народу Олена Шуляк.

– Ми запроваджуємо тотальну цифровізацію всіх процесів у будівельній сфері. Це означає, що будувати можна лише за наявності усіх дозвільних документів, які автоматично видаватиме єдина електронна система, що пов’язана з усіма необхідними реєстрами. Вона ж блокуватиме проєкти з порушеннями законодавства, – пояснила вона.

За її словами, цей законопроєкт є “найголовнішою умовою старту повноцінної відбудови країни”.

Зараз дивляться

Олена Шуляк стверджує, що завдяки прийнятому законопроєкту будуть усунуті посадовці від процесу ухвалення рішень, оскільки електронна система автоматично видаватиме або блокуватиме дозволи на будівництво.

– Впроваджується індивідуальна відповідальність за кожне рішення у сфері містобудування, це забезпечується цифровим підписом кожного учасника процесу. А громадськість зможе контролювати забудову через публічний модуль електронної системи, – каже нардеп.

За її словами, містобудівний контроль діятиме за прикладом британської моделі, коли учасники будівельного ринку матимуть можливість обирати орган містобудівного контролю – представників органів місцевого самоврядування, або ж представників приватних структур.

Водночас місцева влада отримає повноваження виносити приписи про демонтаж незаконної споруди навіть без рішення суду.

– Є багато прикладів, коли місцева влада не реагувала на містобудівний безлад. Відтепер вона зобов’язана вести безперервний моніторинг, і якщо виявить порушення, може ініціювати демонтаж об’єкта будівництва навіть без рішення суду, – запевняє очільниця партії Слуга народу.

Крім того, законопроєкт №5655 враховує зауваження НАЗК, що виникли після прийняття документу у першому читанні. З рекомендацією ухвалити проєкт закону в цілому виступили профільні міністерства – Мінцифри та Мінрегіонів.

Раніше профільні асоціації закликали парламент якнайшвидше ухвалити законопроєкт №5655. Зокрема, з такими зверненнями виступили члени коаліції Українська рада бізнесу, до складу якої входить 104 бізнес-асоціації різних галузей економіки України, Торгово-промислова палата, Всеукраїнська аграрна рада, Ліга страхових організацій України та багато інших представників бізнесу та експертного середовища.

Критика законопроєкту

Водночас серед представників громадського суспільства проти законопроєкту пролунало чимало критики. Противники законопроєкту кажуть, що документ спочатку не був оприлюднений на сайті Верховної Ради для ознайомлення, а при розгляді проєкту закону на профільному комітеті до нього не були допущені представники низки ЗМІ та громадського сектору.

Крім того, окремі громадські діячі називають документ таким, що надасть можливість розвивати містобудування “виключно в інтересах крупного забудовного бізнесу”. Коли ж професійна спільнота (архітектори) та місцеве самоврядування втратять можливість контролювати якість забудов, пише у Twitter Микола Виговський.

Дива не сталось. Забудовна мафія нагнула український парламент та протягнула мародерський законопроект 5655. Єдиний вихід – вето президента. Підписати петицію треба тут:https://t.co/koGIuIXEbv Прошу про ретвіт, дуже треба. pic.twitter.com/3icCD5FKKx — Mykola Vyhovskyy (@Vhvskyy) December 13, 2022

Зокрема, на сайті Офісу президента було створено петицію із закликом до глави держави Володимира Зеленського ветувати законопроєкт.

Петиція, яка була створена вчора, 12 грудня, вже набрала понад 13 тис. голосів з 25 тис. необхідних для розгляду президентом України. Автор петиції Проценко Владислав, зокрема, вказує, що законопроєкт призведе до “хаотичної забудови міст та знищення історичних пам’яток великими забудовниками”.