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Факты / Украина / Политика
Анастасія Рогожінська |

Забыл о квартире: депутата из Черкасской области оштрафовали за ложь в декларации

Суд

Депутат горсовета Монастырища Черкасской области, который внес в декларацию недостоверные данные, выплатит штраф в размере 25,5 тыс. грн. Такое административное взыскание отстояла Черкасская областная прокуратура.

23 апреля 2021 года Черкасский апелляционный суд оставил в силе решение Монастырищенского районного суда от 5 марта о признании виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, одного из депутатов горсовета. Ему выписали штраф в сумме 25,5 тыс. грн.

Соответственно, суд не удовлетворил апелляционную жалобу защитника депутата.

В прокуратуре напомнили, что чиновник в декларации за 2019 год не указал полученный доход от продажи квартиры в сумме 405,7 тыс. грн.

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Накануне Верховная Рада в первом чтении приняла закон об ужесточении наказания за недостоверное декларирование.

Документом предлагалось увеличить штрафы за ложь в декларациях. В свою очередь за умышленное непредставление декларации топ-чиновников могут наказывать даже тюрьмой.

Источник: Черкасская областная прокуратура

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