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Факти / Україна / Політика

Депутат “забув” вказати в декларації квартиру у Києві і гроші на банківських рахунках – НАБУ

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
НАБУ
Фото: НАБУ

У середу, 14 грудня, САП та НАБУ повідомили про підозру чинному депутату України в умисному внесенні недостовірних відомостей до декларації (ч. 1 ст. 366-2 КК України). Так, народний обранець “забув” вказати квартиру у столиці та гроші на банківських рахунках.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

– Досудовим розслідуванням, яке розпочато за матеріалами НАЗК, встановлено, що народний депутат у декларації за 2020 рік не вказав квартиру у столиці, яка перебувала у нього в користуванні, а також неправильно зазначив суму наявних на його банківських рахунках грошових активів, – йдеться у повідомленні.

Як уточнило відомство, загалом не задекларовано майно на загальну суму понад 3,7 млн грн, що більш ніж у 500 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб. Цим він порушив вимоги пп. 2, 3 ч. 1 ст. 46 Закону України Про запобігання корупції. 

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Джерело: НАБУ
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