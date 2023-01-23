За признание “ЛДНР”: дело против 55 депутатов Госдумы РФ дошло до суда

Январь, 23 в 15:02

СБУ собрала неопровержимые доказательства и передала в суд обвинительные акты против 55 депутатов Госдумы РФ, 15 февраля 2022 года поддержавших обращение к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой признать “независимость” так называемых ЛНР и ДНР.

Вскоре, 22 февраля, российские депутаты также ратифицировали “договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи” между РФ и террористическими организациями “ЛДНР”, а на следующий день на основании этого “документа” главари террористов обратились к Путину с просьбой оказать помощь в отражении надуманной военной агрессии.

Все эти шаги депутатов Госдумы РФ способствовали развязывнию полномасштабной войны против Украины 24 февраля 2022 года.

Сейчас смотрят Всем фигурантам объявлены подозрения по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Российским депутатам грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. В настоящее время продолжаются меры по привлечению виновных к ответственности за преступления против Украины. Читайте ДБР сообщило о подозрении заместителю главы российской Думы

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