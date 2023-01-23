Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика

За визнання “ЛДНР”: справа проти 55 депутатів Держдуми РФ дійшла до суду

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Держдума РФ
Фото: Depositphotos

СБУ зібрала беззаперечні докази і передала до суду обвинувальні акти проти 55 депутатів Держдуми РФ, які 15 лютого 2022 року підтримали звернення до російського диктатора Володимира Путіна з проханням визнати “незалежність” так званих ЛНР і ДНР.

Згодом, 22 лютого, російські депутати також ратифікували “договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи” між РФ та терористичними організаціями “ЛДНР”, а наступного дня на підставі цього “документа” ватажки терористів звернулися до Путіна  з проханням надати допомогу у відбитті надуманої воєнної агресії.

Усі ці кроки депутатів Держдуми РФ сприяли розв’язанню повномасштабної війни проти України 24 лютого 2022 року.

Зараз дивляться

Усім фігурантам оголошено підозри за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України).

Російським депутатам загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нині тривають заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.

Читайте
ДБР повідомило про підозру заступнику голови російської Думи

Джерело: СБУ
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка