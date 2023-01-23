За визнання “ЛДНР”: справа проти 55 депутатів Держдуми РФ дійшла до суду

Січень, 23 в 15:02

СБУ зібрала беззаперечні докази і передала до суду обвинувальні акти проти 55 депутатів Держдуми РФ, які 15 лютого 2022 року підтримали звернення до російського диктатора Володимира Путіна з проханням визнати “незалежність” так званих ЛНР і ДНР.

Згодом, 22 лютого, російські депутати також ратифікували “договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи” між РФ та терористичними організаціями “ЛДНР”, а наступного дня на підставі цього “документа” ватажки терористів звернулися до Путіна з проханням надати допомогу у відбитті надуманої воєнної агресії.

Усі ці кроки депутатів Держдуми РФ сприяли розв’язанню повномасштабної війни проти України 24 лютого 2022 року.

Зараз дивляться Усім фігурантам оголошено підозри за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України). Російським депутатам загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Нині тривають заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України. Читайте ДБР повідомило про підозру заступнику голови російської Думи

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