ДБР сообщило о подозрении заместителю главы российской Думы

Ноябрь, 30 в 19:00

На основе материалов СБУ следователи ДБР при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора сообщили о подозрении заместителю главы российской Думы Александру Бабакову.

Отмечается, что этот чиновник наносит ущерб суверенитету Украины, способствует военной агрессии России и голосовал за “принятие в состав РФ” Херсонской и Запорожской областей.

По данным СБУ, он вместе с другими лицами является конечным бенефициаром одной из работающих в Украине энергетических компаний. В ее управлении находятся объекты энергетической инфраструктуры в Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Херсонской, Черновицкой области и Киеве.

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Недавно СБУ провела обыски в упомянутой компании для предотвращения угроз энергетике, ведь именно эта отрасль стала приоритетной мишенью для российских ракетных ударов.

На данный момент приспешник Путин заочно уведомлен о подозрении по ч.3 ст. 110 УК Украины — Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее следователи СБУ сообщили Бабакову о подозрении по другому эпизоду его антиукраинской деятельности. В частности, в связи с одобрением 22 февраля 2022 года Думой решение об использовании ВС РФ на территории самопровозглашенных “Л/ДНР”.