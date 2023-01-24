Чиновникам и забронированным запретят выезжать за границу без служебных целей — указ и список

Январь, 24 в 1:02

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете чиновникам выезжать за границу в личных целях, введя в действие решение Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом говорится в указе президента №27/2023 О некоторых вопросах относительно пересечения государственной границы Украины в условиях военного положения, обнародованном на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, Кабинету министров Украины в пятидневный срок поручили внести изменения в правила пересечения государственной границы, чтобы ограничить выезд чиновников в личных целях. Под запрет на выезд попали:

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руководители структурных подразделений госорганов и все, кто имеет бронь от мобилизации. Службе безопасности Украины поручили проверять законность решений Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, областных, Киевской городской военных администраций о выезде за границу, а также законности и обоснованности внесения соответствующих сведений в информационную систему Шлях. Читайте Мобилизация в Украине: что нужно знать о вручении повесток, ответственности за уклонение и враждебное ИПСО

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