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Факты / Україна / Политика

Чиновникам и забронированным запретят выезжать за границу без служебных целей — указ и список

Юля Захарченко, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете чиновникам выезжать за границу в личных целях, введя в действие решение Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом говорится в указе президента №27/2023 О некоторых вопросах относительно пересечения государственной границы Украины в условиях военного положения, обнародованном на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, Кабинету министров Украины в пятидневный срок поручили внести изменения в правила пересечения государственной границы, чтобы ограничить выезд чиновников в личных целях. Под запрет на выезд попали:

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  • глава Офиса президента и его заместители, руководители других служб, созданных президентом;
  • министры и их заместители;
  • народные депутаты;
  • руководители центральных органов исполнительной власти и их замы;
  • главы СБУ, НБУ, их заместители;
  • секретарь СНБО и его заместители;
  • все члены Национального совета по ТВ, Центризбиркома и Счетной палаты;
  • главы других государственных коллегиальных органов;
  • омбудсмен и его представители;
  • главы всех государственных администраций, их заместители, постпред президента в Крыму и его заместители;
  • главы всех остальных госорганов и их заместители;
  • главы всех местных органов власти;
  • судьи Конституционного суда и другие судьи;
  • прокуроры;
  • руководители структурных подразделений госорганов и все, кто имеет бронь от мобилизации.

Службе безопасности Украины поручили проверять законность решений Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, областных, Киевской городской военных администраций о выезде за границу, а также законности и обоснованности внесения соответствующих сведений в информационную систему Шлях.

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Источник: Офис президента
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