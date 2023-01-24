Чиновникам и забронированным запретят выезжать за границу без служебных целей — указ и список
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете чиновникам выезжать за границу в личных целях, введя в действие решение Совета национальной безопасности и обороны.
Об этом говорится в указе президента №27/2023 О некоторых вопросах относительно пересечения государственной границы Украины в условиях военного положения, обнародованном на официальном сайте главы государства.
Согласно документу, Кабинету министров Украины в пятидневный срок поручили внести изменения в правила пересечения государственной границы, чтобы ограничить выезд чиновников в личных целях. Под запрет на выезд попали:
- глава Офиса президента и его заместители, руководители других служб, созданных президентом;
- министры и их заместители;
- народные депутаты;
- руководители центральных органов исполнительной власти и их замы;
- главы СБУ, НБУ, их заместители;
- секретарь СНБО и его заместители;
- все члены Национального совета по ТВ, Центризбиркома и Счетной палаты;
- главы других государственных коллегиальных органов;
- омбудсмен и его представители;
- главы всех государственных администраций, их заместители, постпред президента в Крыму и его заместители;
- главы всех остальных госорганов и их заместители;
- главы всех местных органов власти;
- судьи Конституционного суда и другие судьи;
- прокуроры;
- руководители структурных подразделений госорганов и все, кто имеет бронь от мобилизации.
Службе безопасности Украины поручили проверять законность решений Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, областных, Киевской городской военных администраций о выезде за границу, а также законности и обоснованности внесения соответствующих сведений в информационную систему Шлях.