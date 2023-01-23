Мобилизация в Украине: что нужно знать о вручении повесток, ответственности за уклонение и враждебное ИПСО

В некоторых городах Украины военные совместно с полицией начали устраивать рейды по заведениям.

Например, жителя Черкасщины Григория пригласили в военкомат прямо во время празднования дня рождения друга. Он не сопротивлялся и не протестовал, через неделю уже проходил медкомиссию.

– Я считаю, обязанность каждого – отметиться в военкомате. Там решат, вы нужны им или не нужны. Появляться в военкомат не страшно, – сказал Григорий Козуб.

Но так считают не все. Доходит и до брани, и чуть ли не до драки. В сети появилось видео, как работники одесского Центра комплектования и соцподдержки силой грузят гражданского мужчину в микроавтобус.

Мужчину остановили, чтобы проверить, состоит ли он на военном учете, объяснили в оперативном командовании Юг.

Говорят, гражданский начал унижать работников военкомата, за это его насильно доставили для проверки данных. Уклоняющийся — получил повестку, а по поводу действий военных уже проводят служебную проверку.

– Не хочу оправдывать неправомерные действия военных, если они поддаются эмоциям и создают определенное напряжение в обществе. Но призываю всех не поддаваться на враждебное ИПСО, мы усердно работаем с людьми, учитываем человеческий фактор, — заявила Наталья Гуменюк, руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Юга.

Специалисты просят не сеять панику, это не очередная волна мобилизации. Потому что с 24 февраля, когда действует военное положение, она и не прекращалась. Сколько людей нужно для защиты страны – сейчас военная тайна.

Но накануне президент Владимир Зеленский подтвердил, что поручил военному командованию Украины создать резерв личного состава, потому что бойцам на фронте нужно отдохнуть.

– Если честно, я не совсем детально могу говорить о том, как проходят те или иные шаги мобилизационных процессов. Они есть, они должны быть, они очень нужны. Но действительно есть дефицит, мы же знаем, что люди не просто важные, а самое важное – это люди, — сказал Зеленский.

Военные эксперты напоминают, что Россия с сентября не прекращает мобилизацию, делает это скрыто, чтобы не создавать паники в информационном пространстве. 300 тыс. мобилизованных уже пополнили армию врага.

— По моим собственным подсчетам, где-то до 700 тыс. человек они могут поставить в строй. Московский путинский режим за свое существование будет драться насмерть и будет бросать колоссальные человеческие массивы на перемалывание в Украине, — заявил военный эксперт Петр Черник.

Победа на поле боя, очевидно, будет решаться уже весной. А для этого нужно не только новое оружие и техника, нужно пополнять резервы. Важно и время, чтобы мобилизованные успели пройти обучение и оказаться на фронте готовыми к бою.

— Количество всегда хуже качества, поэтому мы должны взять военнослужащих, научить их, и только тогда можем говорить о контрнаступлении. Мы понимаем, что многие кадровые части понесли потери, в той или иной степени и нам нужно пополнять их постоянно. Все должны участвовать, не может такого быть, что 300 тыс. воюют, а все остальные просто наблюдают, — сказал полковник СБУ Роман Костенко.

Эксперты напоминают, что повестки выдают с целью уточнения данных о военнообязанном.

Особенно остро эта потребность возникла из-за того, что граждане, меняя место жительства из-за боевых действий, не становятся на военный учет.

— Если человек меняет место жительства, он должен стать на военный учет по новому месту жительства. Вся эта деятельность осуществляется и органами местного самоуправления, и предприятиями, учреждениями, организациями, учебными заведениями, – отметил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Закон разрешает вручение повесток в любых общественных местах. Представители военкомата могут работать совместно с полицией, последние могут выдавать повестки и самостоятельно.

Законны и наказания: за игнорирование повестки — штраф от 3 до 5 тыс. грн, а за уклонение от мобилизации — уголовная ответственность.

Впрочем, военнообязанным все же нужно помнить свои права. Повестку человеку должны вручить лично в руки.

— Бросать в почту – это абсолютно не правильно, там соответственно должна быть ваша подпись, что вы ее получили и вписаны ваши данные. На повестке должна быть печать, подпись руководителя соответствующего Территориального центра комплектования, ваши личные данные, которые необходимо проверить, повестка должна быть на бланке установленного образца, — заявил юрист.

Тем временем те, кто защищают Украину на фронте, отмечают, мобилизации стыдно избегать, когда на кону – решающая битва с врагом. Так что стоит не прятаться от комиссаров, а готовиться защищать страну.

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