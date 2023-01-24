Чиновникам і заброньованим заборонять виїжджати за кордон без службових цілей – указ і список

Січень, 24 в 1:02

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про заборону посадовцям виїжджати за кордон в особистих цілях, ввівши в дію рішення Ради національної безпеки і оборони.

Про це йдеться в указі президента №27/2023 Про деякі питання щодо перетину державного кордону України в умовах воєнного стану, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави.

Згідно з документом, Кабінету міністрів України у п’ятиденний термін доручили внести зміни до правил перетинання державного кордону, щоб обмежити виїзд чиновників в особистих цілях. Під заборону на виїзд потрапили:

Зараз дивляться

глава Офісу президента і його заступники, керівники інших служб, створених президентом;

міністри та їхні заступники;

народні депутати;

керівники центральних органів виконавчої влади та їхні заступники;

очільники СБУ, НБУ, їхні заступники;

секретар РНБО та його заступники;

всі члени Національної ради з ТБ, Центрвиборчкому та Рахункової палати;

очільники інших державних колегіальних органів;

омбудсмен і його представники;

очільники всіх державних адміністрацій, їхні заступники, постійний представник президента в Криму та його заступники;

очільники всіх інших держорганів та їхні заступники;

очільники всіх місцевих органів влади;

судді Конституційного суду та інші судді;

прокурори;

керівники структурних підрозділів держорганів і всі, хто має бронь від мобілізації.

Службі безпеки України доручили перевіряти законність рішень Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, обласних, Київської міської військових адміністрацій про виїзд за кордон, а також законності та обґрунтованості внесення відповідних відомостей до інформаційної системи Шлях.