Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика

Чиновникам і заброньованим заборонять виїжджати за кордон без службових цілей – указ і список

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про заборону посадовцям виїжджати за кордон в особистих цілях, ввівши в дію рішення Ради національної безпеки і оборони.

Про це йдеться в указі президента №27/2023 Про деякі питання щодо перетину державного кордону України в умовах воєнного стану, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави.

Згідно з документом, Кабінету міністрів України у п’ятиденний термін доручили внести зміни до правил перетинання державного кордону, щоб обмежити виїзд чиновників в особистих цілях. Під заборону на виїзд потрапили:

Зараз дивляться
  • глава Офісу президента і його заступники, керівники інших служб, створених президентом;
  • міністри та їхні заступники;
  • народні депутати;
  • керівники центральних органів виконавчої влади та їхні заступники;
  • очільники СБУ, НБУ, їхні заступники;
  • секретар РНБО та його заступники;
  • всі члени Національної ради з ТБ, Центрвиборчкому та Рахункової палати;
  • очільники інших державних колегіальних органів;
  • омбудсмен і його представники;
  • очільники всіх державних адміністрацій, їхні заступники, постійний представник президента в Криму та його заступники;
  • очільники всіх інших держорганів та їхні заступники;
  • очільники всіх місцевих органів влади;
  • судді Конституційного суду та інші судді;
  • прокурори;
  • керівники структурних підрозділів держорганів і всі, хто має бронь від мобілізації.

Службі безпеки України доручили перевіряти законність рішень Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, обласних, Київської міської військових адміністрацій про виїзд за кордон, а також законності та обґрунтованості внесення відповідних відомостей до інформаційної системи Шлях.

Читайте
Мобілізація в Україні: що потрібно знати про вручення повісток, відповідальність за ухилення та вороже ІПСО

Джерело: Офіс президента
Теги: , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка