Украинского политика и народного депутата Николая Тищенко уволили с должности заместителя главы фракции Слуга народа из-за поездки в Таиланд.

Обновлено в 17:20. Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что не подписывал распоряжение на командировку Николая Тищенко в Таиланд.

— Николая Тищенко никуда за границу не отправлял. Соответственно, и распоряжение на командировку в Таиланд я, как глава Верховной Рады Украины, не подписывал, — отмечает Стефанчук.

Обновлено в 16:50. Николая Тищенко исключили из партии Слуга народа из-за поездки в Таиланд. Об этом сообщила народный депутат Украины и глава партии Слуга народа Елена Шуляк.

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— Руководствуясь положениями п. 9.1.22 статьи 9 Устава партии Слуга народа, приняла решение об исключении народного депутата Николая Тищенко из партии, — отметила Шуляк.

Обновлено в 16:30. Об увольнении сообщила спикер фракции Слуга народа Юлия Палийчук. По ее словам, заседание фракции состоится в ближайшее время.

Глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Украины Давид Арахамия отметил, что готовится ряд кадровых решений.

— Вижу, что не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны. Поэтому готовим ряд кадровых решений: увольнение Николая Тищенко с должности заместителя главы фракции Слуга народа, созываем срочное заседание, чтобы исключить его из состава нашей фракции. Уверен, никому не нужно объяснять, за что. Надеюсь, после этого до всех окончательно дойдет, в чем заключается работа депутата страны, которая воюет.

Стоит отметить, что Тищенко на 11 месяце полномасштабного вторжения России в Украину запланировал в Бангкоке встречу с украинской общиной.

По решению СНБО, утвержденному указом президента, народные депутаты и другие чиновники смогут покидать территорию страны во время военного положения в Украине исключительно из-за служебных командировок.