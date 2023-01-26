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Факти / Україна / Політика

Тищенка виключили з партії Слуга народу через поїздку до Таїланду

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Микола Тищенко
Фото: УНІАН

Українського політика та народного депутата Миколу Тищенка звільнили з посади заступника глави фракції Слуга народу через поїздку до Таїланду.

Оновлено о 17:20. Глава Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що не підписував розпорядження на відрядження Миколи Тищенка до Таїланду.

– Миколу Тищенка нікуди за кордон не відряджав. Відповідно, і розпорядження на відрядження до Таїланду я, як глава Верховної Ради України, не підписував, – зазначає Стефанчук.

Оновлено о 16:50. Миколу Тищенка виключили з партії Слуга народу через поїздку до Таїланду. Про це повідомила народна депутатка України та глава партії Слуга народу Олена Шуляк.

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– Керуючись положеннями п. 9.1.22 статті 9 Статуту партії Слуга народу, ухвалила рішення про виключення народного депутата Миколи Тищенка з партії, – зазначила Шуляк.

Оновлено о 16:30. Про звільнення повідомила речниця фракції Слуга народу Юлія Палійчук. За її словами, засідання фракції відбудеться найближчим часом.

Глава фракції Слуги народу у Верховній Раді України Давид Арахамія зазначив, що готується низка кадрових рішень.

– Бачу, що не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни. Тому готуємо низку кадрових рішень: звільнення Миколи Тищенка з посади заступника глави фракції Слуга народу, скликаємо термінове засідання, щоб виключити його зі складу нашої фракції. Впевнений, нікому не потрібно пояснювати, за що. Сподіваюся, після цього до всіх остаточно дійде, у чому полягає робота депутата країни, яка воює.

Варто зазначити, що Тищенко на 11 місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну запланував у Бангкоці зустріч з українською громадою.

За рішенням РНБО, затвердженим указом президента, народні депутати та інші чиновники зможуть покидати територію країни під час воєнного стану в Україні виключно через службові відрядження.

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