Україна пропонує Київський безпековий договір як проміжний етап до вступу в НАТО – Єрмак в Мюнхені

Лютий, 18 в 14:23

Щоб не поставити “війну на паузу” та пришвидчити перемогу України, необхідно позбавити Росію воєнного потенціалу та грошей, а також відкрити Києву двері в НАТО.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час дискусійної панелі на Мюнхенській безпековій конференції.

– Без України сьогодні ні ЄС, ні НАТО не будуть достатньо сильними. У НАТО ще є шанс проявити відповідальність. Замість того, щоб говорити про те, що “двері відкриті для всіх”, настав час відкрити їх для України. Це шанс для Альянсу стати на шлях реформування та підвищення ефективності, – наголосив він.

За його словами, Україна пропонує Київський безпековий договір як проміжний етапу до вступу в НАТО.

Зараз дивляться

– Це комплексний, швидкий та дієвий механізм забезпечення безпеки України, який охоплює широке коло аспектів гарантій: військових, економічних, політичних, санкційних, інформаційних тощо, – пояснив він.

Іншим важливим аспектом у стримуванні РФ та підтриманні миру, як зазначив Єрмак, є посилення санкційного тиску на агресора.

Цьогоріч Мюнхенська конференцію з безпеки, яка проходить у Німеччині 17-19 лютого, присвячена війні в Україні. Російських урядовців на форум на запрошували.

Фото: Андрій Єрмак