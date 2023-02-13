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Не хотим давать трибуну Лаврову для пропаганды: Россию не пригласили на Мюнхенскую конференцию

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Мюнхенська конференція охорона
Фото: Depositphotos

Российских чиновников не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности в Германии. Для мировых лидеров, которые примут в ней участие, главным приоритетом будет война в Украине.

Конференция должна состояться в Мюнхене с 17 по 19 февраля — за пять дней до годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

— Мы не хотим давать трибуну Лаврову для его пропаганды. Его намеренно не пригласили, — заявил глава Мюнхенской конференции безопасности Кристоф Хойсген во время пресс-конференции в Берлине.

Среди гостей, подтвердивших свое участие в конференции, вице-президент США Камала Харрис, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда и министр иностранных дел Китая Цинь Ган.

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— Мы считаем участие Китая очень важным. Надеемся, что будут кулуарные переговоры с китайским МИДом, – сказал Хойсген.

По его словам, ожидается, что Мюнхенскую конференцию по безопасности посетят около 600-700 участников.

На конференцию также не пригласили депутатов немецкого Бундестага от партии Альтернатива для Германии. 59-я Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 17-19 февраля.

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