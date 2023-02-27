Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Политика

Глава правления УЗ Камышин подал в отставку и возглавит Офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе

Юля Захарченко, редактор ленты
Глава правления УЗ Камышин подал в отставку и возглавит Офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе
Фото: УНИАН

Глава правления АО УЗ Александр Камышин подал в отставку и возглавит Офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе.

— 369-й день войны. Железная дорога продолжает работать по графику. А я подаю в отставку. По совместному решению с вице-премьером Кубраковым возглавлю Офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе. Благодарен президенту Зеленскому и Кубракову за высокую оценку моей работы на позиции, — сообщил Камышин.

На днях в УЗ сообщали, что до конца этого года Укрзализныця может создать свою компанию-грузоперевозчика на территории Европы. Однако есть проблемы, среди которых — низкая скорость согласований в Европе.

В марте 2022 года Кабинет министров Украины назначил главой правления Укрзализныци Александра Камышина.

Сейчас смотрят
Читайте
Когда Польша передаст Украине еще одну партию танков Leopard 2A4 – Дворчик

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка