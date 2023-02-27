Глава правления УЗ Камышин подал в отставку и возглавит Офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе

Февраль, 27 в 17:25

Глава правления АО УЗ Александр Камышин подал в отставку и возглавит Офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе.

— 369-й день войны. Железная дорога продолжает работать по графику. А я подаю в отставку. По совместному решению с вице-премьером Кубраковым возглавлю Офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе. Благодарен президенту Зеленскому и Кубракову за высокую оценку моей работы на позиции, — сообщил Камышин.

На днях в УЗ сообщали, что до конца этого года Укрзализныця может создать свою компанию-грузоперевозчика на территории Европы. Однако есть проблемы, среди которых — низкая скорость согласований в Европе.

В марте 2022 года Кабинет министров Украины назначил главой правления Укрзализныци Александра Камышина.