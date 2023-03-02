Зеленский назначил нового начальника Херсонской МВА Мрочко

Март, 02 в 18:09

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

Об этом говорится в распоряжении президента Украины №30/2023-рп, обнародованном на сайте главы государства.

— Назначить Мрочко Романа Николаевича начальником Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области, — говорится в указе.

Зеленский издал распоряжение об увольнении Галины Луговой с должности начальницы Херсонской ГВА, однако о причинах такого решения в документе не указывается.

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