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Зеленский назначил нового начальника Херсонской МВА Мрочко

Юля Захарченко, редактор ленты
Зеленский назначил нового начальника Херсонской МВА Мрочко
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

Об этом говорится в распоряжении президента Украины №30/2023-рп, обнародованном на сайте главы государства.

— Назначить Мрочко Романа Николаевича начальником Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области, — говорится в указе.

Зеленский издал распоряжение об увольнении Галины Луговой с должности начальницы Херсонской ГВА, однако о причинах такого решения в документе не указывается.

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— Уволить Луговую Галину Леонидовну с должности начальника Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области, — говорится в распоряжении.

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Источник: Офис президента
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