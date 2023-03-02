Зеленський призначив нового начальника Херсонської МВА Мрочка
Фото: Офіс президента
Президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.
Про це йдеться в розпорядженні президента України №30/2023-рп, оприлюдненому на сайті глави держави.
– Призначити Мрочка Романа Миколайовича начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області, – йдеться в указі.
Зеленський видав розпорядження про звільнення Галини Лугової з посади начальниці Херсонської МВА, проте про причини такого рішення у документі не зазначається.
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– Звільнити Лугову Галину Леонідівну з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області, – йдеться в розпорядженні.