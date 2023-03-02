Зеленський призначив нового начальника Херсонської МВА Мрочка

Березень, 02 в 18:09

Президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

Про це йдеться в розпорядженні президента України №30/2023-рп, оприлюдненому на сайті глави держави.

– Призначити Мрочка Романа Миколайовича начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області, – йдеться в указі.

Зеленський видав розпорядження про звільнення Галини Лугової з посади начальниці Херсонської МВА, проте про причини такого рішення у документі не зазначається.

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