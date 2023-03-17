Шкарлет уйдет с должности министра образования и науки Украины — СМИ

Март, 17 в 18:46

Сергей Шкарлет вскоре уйдет с должности министра образования и науки Украины, которую занимал с декабря 2020 года.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на анонимного собеседника агентства. Вероятно, заявление об отставке с должности министра Шкарлет подаст уже сегодня, 17 марта.

По словам собеседника, решение об отставке Шкарлета приняли на самом высоком уровне.

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Шкарлет возглавляет Министерство образования и науки Украины с декабря 2020 года. Он занимал должность ректора университета Черниговская политехника (2010-2020 годы), заместителя министра образования и науки Украины по вопросам евроинтеграции и был в. и. о. главы МОН (июнь-декабрь 2020 года).