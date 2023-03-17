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Факти / Україна / Політика

Шкарлет піде з посади міністра освіти і науки України – ЗМІ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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Сергей Шкарлет
Фото: УНІАН

Сергій Шкарлет незабаром піде з посади міністра освіти та науки України, яку обіймав з грудня 2020 року.

Про це повідомляє УНН з посиланням на анонімного співрозмовника агентства. Ймовірно, заяву про відставку з посади міністра Шкарлет подасть вже сьогодні, 17 березня.

За словами співрозмовника, рішення про відставку Шкарлета ухвалили на найвищому рівні.

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Шкарлет очолює Міністерство освіти і науки України з грудня 2020 року. Він обіймав посаду ректора університету Чернігівська політехніка (2010-2020 роки), заступника міністра освіти і науки України з питань євроінтеграції та був т. в. о. очільника МОН (червень-грудень 2020 року).

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Джерело: УНН
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