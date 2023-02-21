Февраль, 21 в 14:19

Украинские выпускники в этом году снова будут писать национальный мультипредметный тест (НМТ), где обязательными будут украинский язык и математика.

Однако Верховная Рада еще должна во втором чтении проголосовать за правительственный законопроект относительно Вступительной кампании-2023, заявил в в эфире телемарафона министр образования и науки Сергей Шкарлет.

— Модель поступления очень проста: украинский язык и математика — это два обязательных предмета, которые имеют наибольшую прогностическую валидность, а также один из пяти предметов на выбор (история Украины, иностранный язык, биология, физика или химия), — объяснил он.

По его словам, эта модель формировалась прежде всего с учетом безопасности, возможности сдавать экзамены независимо от локаций абитуриентов, в том числе за рубежом или на временно оккупированных территориях.

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Шкарлет также объяснил позицию МОН относительно выбора между математикой и историей Украины.

— Историю Украины важно знать независимо от того, будет ли она поставлена обязательной для экзамена, и даже с маленького возраста. Математика — это инструмент, который формирует сегодня высокотехнологичное общество, — подчеркнул глава Минобразования.

Он сообщил, что накануне на заседании подкомитета по вопросам высшего образования народные депутаты полностью поддержали правительственный законопроект, отменив все поданные к нему правки, поэтому выразил надежду, что сегодня на заседании Комитета по вопросам образования, науки и инноваций эта позиция будет подтверждена и уже за 10 дней будет согласованное парламентом решение.