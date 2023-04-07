Кабмін підтримав призначення прокурора Кравченка головою Київської ОВА
Кабінет міністрів України погодив призначення Руслана Кравченка новим головою Київської обласної державної адміністрації (Київської ОВА).
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
– Погоджено призначення Кравченка Руслана Андрійовича головою Київської обласної державної адміністрації, – зазначив він.
Раніше її очолював Олексій Кулеба, який нещодавно став заступником керівника Офісу президента.
Руслан Кравченко є дійсним очільником Бучанської окружної прокуратури. Тепер указ про його призначення керівником Київської ОВА має підписати президент Володимир Зеленський.
Що відомо про Руслана Кравченка
Руслан Кравченко – український прокурор. Народився в місті Сєвєродонецьк Луганської області.
У 2012 році закінчив військово-юридичний факультет Національного університету Юридична академія імені Ярослава Мудрого.
До тимчасової окупації Криму Кравченко працював на посаді слідчого Севастопольської прокуратури. Згодом обіймав посади у Рівненській та Львівській прокуратурах.
З вересня 2014-го по березень 2015 років брав участь в антитерористичній операції (АТО) в містах Дебальцеве та Бахмут.
Згодом він працював військовим прокурором у Головній військовій прокуратурі Генпрокуратури України. Військову прокуратуру тоді очолював Анатолій Матіос.
Саме прокурор Кравченко представляв сторону обвинувачення в суді у справі про державну зраду експрезидента Віктора Януковича (як старший групи прокурорів). У січні 2019 року український суд заочно засудив Януковича до 13 років ув’язнення, визнавши винним у держзраді та пособництві у веденні агресивної війни.
У 2019-2020 роках Кравченко був заступником військового прокурора Центрального регіону України. Згодом працював начальником управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Офісу генпрокурора.
Руслан Кравченко очолює Бучанську окружну прокуратуру з 15 березня 2021 року.
Він брав участь у конкурсі на посаду директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) у 2023 році, увійшов до списку кандидатів-фіналістів.
Нагороджений орденом За заслуги III ступеня, орденом Данила Галицького, відзнакою президента України За участь в АТО та іншими нагородами.
Руслан Кравченко одружений, дітей не має. Його дружина Олена працює в Офісі генпрокурора керівницею відділу перекладів.
Джерело: Telegram Тараса Мельничука