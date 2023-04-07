Квітень, 07 в 15:43

Кабінет міністрів України погодив призначення Руслана Кравченка новим головою Київської обласної державної адміністрації (Київської ОВА).

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

– Погоджено призначення Кравченка Руслана Андрійовича головою Київської обласної державної адміністрації, – зазначив він.

Раніше її очолював Олексій Кулеба, який нещодавно став заступником керівника Офісу президента.

Зараз дивляться

Руслан Кравченко є дійсним очільником Бучанської окружної прокуратури. Тепер указ про його призначення керівником Київської ОВА має підписати президент Володимир Зеленський.

Що відомо про Руслана Кравченка

Руслан Кравченко – український прокурор. Народився в місті Сєвєродонецьк Луганської області.

У 2012 році закінчив військово-юридичний факультет Національного університету Юридична академія імені Ярослава Мудрого.

До тимчасової окупації Криму Кравченко працював на посаді слідчого Севастопольської прокуратури. Згодом обіймав посади у Рівненській та Львівській прокуратурах.

З вересня 2014-го по березень 2015 років брав участь в антитерористичній операції (АТО) в містах Дебальцеве та Бахмут.

Згодом він працював військовим прокурором у Головній військовій прокуратурі Генпрокуратури України. Військову прокуратуру тоді очолював Анатолій Матіос.

Саме прокурор Кравченко представляв сторону обвинувачення в суді у справі про державну зраду експрезидента Віктора Януковича (як старший групи прокурорів). У січні 2019 року український суд заочно засудив Януковича до 13 років ув’язнення, визнавши винним у держзраді та пособництві у веденні агресивної війни.

У 2019-2020 роках Кравченко був заступником військового прокурора Центрального регіону України. Згодом працював начальником управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Офісу генпрокурора.

Руслан Кравченко очолює Бучанську окружну прокуратуру з 15 березня 2021 року.

Він брав участь у конкурсі на посаду директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) у 2023 році, увійшов до списку кандидатів-фіналістів.

Нагороджений орденом За заслуги III ступеня, орденом Данила Галицького, відзнакою президента України За участь в АТО та іншими нагородами.

Руслан Кравченко одружений, дітей не має. Його дружина Олена працює в Офісі генпрокурора керівницею відділу перекладів.

Джерело: Telegram Тараса Мельничука