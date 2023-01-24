Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Политика

Алексей Кулеба назначен заместителем руководителя Офиса президента — указ

Валентина Чорна, редактор ленты
Олексій Кулеба

Новым заместителем руководителя Офиса президента Украины назначили Алексея Кулебу.

Соответствующий указ №42/2023 подписал глава государства Владимир Зеленский.

С февраля 2022 Кулеба возглавлял Киевскую областную государственную администрацию. До этого занимал должность первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации по осуществлению самоуправляющихся полномочий.

Сейчас смотрят

Напомним, что ранее заместителем руководителя Офиса президента был Кирилл Тимошенко. Сегодня он написал заявление об уходе с занимаемой должности.

Читайте
Кабмин уволил 5 руководителей ОВА и 4 заместителей министров

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка