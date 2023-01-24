Январь, 24 в 21:05

Новым заместителем руководителя Офиса президента Украины назначили Алексея Кулебу.

Соответствующий указ №42/2023 подписал глава государства Владимир Зеленский.

С февраля 2022 Кулеба возглавлял Киевскую областную государственную администрацию. До этого занимал должность первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации по осуществлению самоуправляющихся полномочий.

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Напомним, что ранее заместителем руководителя Офиса президента был Кирилл Тимошенко. Сегодня он написал заявление об уходе с занимаемой должности.