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Факты / Україна / Политика

Украина не торгует территориями: в МИД отреагировали на слова президента Бразилии о Крыме

Марта Бондаренко, редактор ленты
Украина не торгует территориями: в МИД отреагировали на слова президента Бразилии о Крыме
Фото: Depositphotos

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва считает, что Украина могла бы уступить Крым России, чтобы положить конец войне.

А в украинском Министерстве иностранных дел (МИД) считают, что такой вариант не является приемлемым.

По словам пресс-секретаря МИД Олега Николенко, все должны четко понимать, что Украина не торгует своими территориями.

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Олег Николенко отметил, что нет ни одной юридической, политической или моральной причины, почему Украина должна уступать хотя бы сантиметр своей земли.

— Украинская позиция остается неизменной: любые посреднические усилия для восстановления мира в Украине должны базироваться на уважении суверенитета и полного восстановления территориальной целостности Украины в соответствии с принципами Устава ООН, — подчеркнул спикер МИД.

При этом в Министерстве иностранных дел поблагодарили президента Бразилии за его желание найти способ остановить войну в Украине.

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