Президент Бразилии заявил, что Украина должна отдать Путину Крым, чтобы прекратить войну — СМИ

Апрель, 07 в 11:21

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва предложил Украине отдать оккупантам Крым, чтобы закончить войну с Россией.

Об этом сообщает французская газета Фигаро.

– Путин не может захватить территорию Украины. Возможно, мы будем обсуждать Крым. Зеленский тоже не может хотеть всего. Миру нужен мир. Мы должны найти решение, – сказал Лула во время встречи с журналистами во дворце Планалто.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что при принятии решения о возвращении Крыма президент Украины Владимир Зеленский должен учесть волю украинцев.

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Между тем советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина сможет деоккупировать Крым за 5-7 месяцев. Война будет продолжаться до тех пор, пока не будут освобождены все оккупированные территории.