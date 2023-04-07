Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Президент Бразилии заявил, что Украина должна отдать Путину Крым, чтобы прекратить войну — СМИ

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва
Фото: Getty Images

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва предложил Украине отдать оккупантам Крым, чтобы закончить войну с Россией.

Об этом сообщает французская газета Фигаро.

– Путин не может захватить территорию Украины. Возможно, мы будем обсуждать Крым. Зеленский тоже не может хотеть всего. Миру нужен мир. Мы должны найти решение, – сказал Лула во время встречи с журналистами во дворце Планалто.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что при принятии решения о возвращении Крыма президент Украины Владимир Зеленский должен учесть волю украинцев.

Сейчас смотрят

Между тем советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина сможет деоккупировать Крым за 5-7 месяцев. Война будет продолжаться до тех пор, пока не будут освобождены все оккупированные территории.

Читайте
Уэсли Кларк: Крым – это решающая территория в войне с Россией

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка