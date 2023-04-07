Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика

Україна не торгує територіями: в МЗС відреагували на слова президента Бразилії про Крим

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Україна не торгує територіями: в МЗС відреагували на слова президента Бразилії про Крим

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва вважає, що Україна могла б поступитись Кримом Росії, щоб покласти край війні.

А в українському Міністерстві закордонних справ (МЗС) вважають, що такий варіант не є прийнятним.

За словами речника МЗС Олега Ніколенка, всі мають чітко розуміти, що Україна не торгує своїми територіями.

Зараз дивляться

Олег Ніколенко наголосив, що немає жодної юридичної, політичної чи моральної причини, чому Україна має поступатися хоча б сантиметром своєї землі.

– Українська позиція залишається незмінною: будь-які посередницькі зусилля задля відновлення миру в Україні мають базуватися на повазі до суверенітету та повного відновлення територіальної цілісності України відповідно до принципів Статуту ООН, – наголосив речник МЗС.

При цьому у Міністерстві закордонних справ подякували президенту Бразилії за його бажання знайти спосіб зупинити війну в Україні.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка