Квітень, 07 в 12:45

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва вважає, що Україна могла б поступитись Кримом Росії, щоб покласти край війні.

А в українському Міністерстві закордонних справ (МЗС) вважають, що такий варіант не є прийнятним.

За словами речника МЗС Олега Ніколенка, всі мають чітко розуміти, що Україна не торгує своїми територіями.

Зараз дивляться

Олег Ніколенко наголосив, що немає жодної юридичної, політичної чи моральної причини, чому Україна має поступатися хоча б сантиметром своєї землі.

– Українська позиція залишається незмінною: будь-які посередницькі зусилля задля відновлення миру в Україні мають базуватися на повазі до суверенітету та повного відновлення територіальної цілісності України відповідно до принципів Статуту ООН, – наголосив речник МЗС.

При цьому у Міністерстві закордонних справ подякували президенту Бразилії за його бажання знайти спосіб зупинити війну в Україні.