Канада поддерживает украинскую формулу мира: Зеленский и Трюдо подписали декларацию

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо после переговоров в Киеве приняли совместную декларацию.

В документе 13 пунктов, касающихся осуждения Канадой военной агрессии России против Украины, усиления санкций, предоставления Киеву политической, финансовой, гуманитарной и военной поддержки до полного освобождения украинских территорий, а также разработки механизмов компенсации за ущерб, причиненный РФ.

— Канада поддерживает инициативу Украины по достижению справедливого и устойчивого мира, основанного на суверенитете и территориальной целостности Украины, и одобряет ключевые принципы украинской формулы мира. Канада делает значительный вклад по нескольким пунктам, определенным в формуле, включая ядерную безопасность, продовольственную безопасность, обеспечение ответственности и экологическую безопасность, — говорится в декларации.

Канада также готова сотрудничать с Украиной и другими странами для обеспечения как можно более широкого международного участия в достижении целей формулы мира, в частности путем проведения в ближайшее время Глобального саммита мира.

Источник : Офис президента

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