Премьер Канады Трюдо прибыл в Киев

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 10 июня прибыл в Киев с неанонсированным визитом, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник.

— Добро пожаловать в Украину, господин премьер-министр Джастин Трюдо, — написал дипломат в Twitter.

Мельник показал фото встречи Трюдо на столичном железнодорожном вокзале.

Welcome to Ukraine Mr. Prime Minister @JustinTrudeau pic.twitter.com/znK9DRYSCI

СМИ пишут, что вместе с Трюдо в Киев приехала вице-премьер Христя Фриланд.

Он уже пообщался с украинскими военными на Михайловской площади и возложил цветы к Стене памяти погибших за Украину.

Также планируется встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Canadian Prime Minister Justin Trudeau was seen on the streets of Kyiv today. pic.twitter.com/t8Uda5OFtu

— NOELREPORTS ???????? ???????? (@NOELreports) June 10, 2023