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Политика
Валентина Летяк, редактор ленты

Премьер Канады Трюдо прибыл в Киев

Премьер Канады Трюдо прибыл в Киев

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 10 июня прибыл в Киев с неанонсированным визитом, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник.

— Добро пожаловать в Украину, господин премьер-министр Джастин Трюдо, — написал дипломат в Twitter.

Мельник показал фото встречи Трюдо на столичном железнодорожном вокзале.

СМИ пишут, что вместе с Трюдо в Киев приехала вице-премьер Христя Фриланд.

Он уже пообщался с украинскими военными на Михайловской площади и возложил цветы к Стене памяти погибших за Украину.

Также планируется встреча с президентом Владимиром Зеленским.

1 мая состоялся телефонный разговор Трюдо и Зеленского , в ходе которого они обсудили оборонное сотрудничество между Украиной и Канадой, а также меры для начала конфискации российских активов.

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Джастин Трюдо, Канада, Київ, МЗС України, Україна-Канада
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