Премьер Канады Трюдо прибыл в Киев
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 10 июня прибыл в Киев с неанонсированным визитом, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник.
— Добро пожаловать в Украину, господин премьер-министр Джастин Трюдо, — написал дипломат в Twitter.
Мельник показал фото встречи Трюдо на столичном железнодорожном вокзале.
Welcome to Ukraine Mr. Prime Minister @JustinTrudeau pic.twitter.com/znK9DRYSCI
— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) June 10, 2023
СМИ пишут, что вместе с Трюдо в Киев приехала вице-премьер Христя Фриланд.
Он уже пообщался с украинскими военными на Михайловской площади и возложил цветы к Стене памяти погибших за Украину.
Также планируется встреча с президентом Владимиром Зеленским.
Canadian Prime Minister Justin Trudeau was seen on the streets of Kyiv today. pic.twitter.com/t8Uda5OFtu
— NOELREPORTS ???????? ???????? (@NOELreports) June 10, 2023
1 мая состоялся телефонный разговор Трюдо и Зеленского , в ходе которого они обсудили оборонное сотрудничество между Украиной и Канадой, а также меры для начала конфискации российских активов.