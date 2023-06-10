Канада підтримує українську формулу миру: Зеленський і Трюдо підписали декларацію

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо після переговорів у Києві ухвалили спільну декларацію.

У документі 13 пунктів, які стосуються засудження Канадою військової агресії Росії проти України, посилення санкцій, надання Києву політичної, фінансової, гуманітарної та військової підтримки до повного звільнення українських територій, а також розробки механізмів компенсації за збитки, спричинені РФ.

– Канада підтримує ініціативу України щодо досягнення справедливого та сталого миру, заснованого на суверенітеті й територіальній цілісності України, і схвалює ключові принципи української формули миру. Канада робить значний внесок за кількома пунктами, визначеними у формулі, включно з ядерною безпекою, продовольчою безпекою, забезпеченням відповідальності та екологічною безпекою, – йдеться в декларації.

Канада також готова співпрацювати з Україною та іншими країнами для забезпечення якомога ширшої міжнародної участі у досягненні цілей формули миру, зокрема шляхом проведення найближчим часом Глобального саміту миру.

Джерело : Офіс президента

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