Канада підтримує українську формулу миру: Зеленський і Трюдо підписали декларацію
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо після переговорів у Києві ухвалили спільну декларацію.
У документі 13 пунктів, які стосуються засудження Канадою військової агресії Росії проти України, посилення санкцій, надання Києву політичної, фінансової, гуманітарної та військової підтримки до повного звільнення українських територій, а також розробки механізмів компенсації за збитки, спричинені РФ.
– Канада підтримує ініціативу України щодо досягнення справедливого та сталого миру, заснованого на суверенітеті й територіальній цілісності України, і схвалює ключові принципи української формули миру. Канада робить значний внесок за кількома пунктами, визначеними у формулі, включно з ядерною безпекою, продовольчою безпекою, забезпеченням відповідальності та екологічною безпекою, – йдеться в декларації.
Канада також готова співпрацювати з Україною та іншими країнами для забезпечення якомога ширшої міжнародної участі у досягненні цілей формули миру, зокрема шляхом проведення найближчим часом Глобального саміту миру.