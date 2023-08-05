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Политика
Юлия Захарченко, редактор ленты

В Украине предлагают штрафовать водителей шумных транспортных средств

В Украине предлагают штрафовать водителей шумных транспортных средств
Фото: Pexels

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, которым предлагают ввести штрафы и лишать водительских прав за езду в случае нарушения допустимого уровня шума.

Соответствующий законопроект №9564 зарегистрирован 4 августа. Предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) новой нормой (ст. 121-4), которая предусматривает административную ответственность за управление или эксплуатацию транспортных средств с превышением установленного законодательством допустимого уровня шума.

Согласно законопроекту, предлагается установить штраф за это правонарушение в фиксированном размере 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (около 17 тыс. грн).

В случае повторного правонарушения — 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (около 34 тыс. грн) с возможным лишением права на управление транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

— Нечего портить людям нервы звуком, похожим на вражеские “мопеды” (так называют ударные дроны Shahed. — Ред.), особенно во время воздушной тревоги. В стране — война. Все водители должны понимать, что такой шум может пугать граждан, влияя на их психологическое состояние. Особенно — ночью, — отметил глава Донецкого областного совета Николай Лукашук.

Согласно объяснительной записке, компетенцией рассмотрения дел по ст. 121-4 КУоАП будут наделять полицейских и суды (в случае повторного правонарушения).

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В Украине предлагают штрафовать водителей шумных транспортных средств

Источник: Верховная Рада
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