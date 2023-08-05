В Україні пропонують штрафувати водіїв гучних транспортних засобів

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, яким пропонують запровадити штрафи та позбавляти водійських прав за їзду у разі порушення допустимого рівня шуму.

Відповідний законопроєкт №9564 зареєстровано 4 серпня. Пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) новою нормою (ст. 121-4), яка передбачає адміністративну відповідальність за керування або експлуатацію транспортних засобів із перевищенням встановленого законодавством допустимого рівня шуму.

Згідно із законопроєктом, пропонується встановити штраф за це правопорушення у фіксованому розмірі 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 17 тис. грн).

У разі повторного правопорушення – 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 34 тис. грн) із можливим позбавленням права на керування транспортними засобами на термін від трьох до шести місяців.

– Нічого псувати людям нерви звуком, схожим на ворожі “мопеди” (так називають ударні дрони Shahed. – Ред.), особливо під час повітряної тривоги. У країні – війна. Всі водії мають розуміти, що такий шум може лякати громадян, впливаючи на їхній психологічний стан. Особливо – вночі, – зазначив очільник Донецької обласної ради Микола Лукашук.

Згідно із пояснювальною запискою, компетенцією розгляду справ за ст. 121-4 КУпАП наділятимуть поліцейських і суддів (у разі повторного правопорушення).

Джерело : Верховна Рада

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.