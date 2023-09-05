Зеленский подписал закон об изменении административно-территориального устройства Крыма

Президент Владимир Зеленский подписал закон (№9548), которым вносятся изменения в административно-территориальное устройство АР Крым, принятый парламентом 23 августа.

Об этом сообщает представительство президента Украины в АРК, которое разрабатывало документ совместно с Комитетом Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Законом предусмотрена декоммунизация и введение нового районного деления на полуострове еще до его освобождения от оккупантов.

— Главная цель закона — подготовка почвы для деоккупации полуострова, поскольку военные и военно-гражданские администрации создаются для деятельности территориальных общин, — говорится в сообщении.

Кабмин должен в течение одного месяца определить административные центры территориальных общин в Крыму, а в течение трех месяцев — создать районные государственные администрации новых районов и внести на рассмотрение Рады законопроект об особенностях восстановления публичной власти на полуострове после деоккупации.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.