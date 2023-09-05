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Політика
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Зеленський підписав закон про зміну адміністративно-територіального устрою Криму

Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський підписав закон (№9548), яким вносяться зміни до адміністративно-територіального устрою АР Крим, ухвалений парламентом 23 серпня.

Про це повідомляє представництво президента України в АРК, яке розробляло документ спільно з Комітетом Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Законом передбачена декомунізація та запровадження нового районного поділу на півострові ще до його звільнення від окупантів.

– Головна мета закону – підготовка підґрунтя для деокупації півострова, адже військові та військово-цивільні адміністрації створюються для діяльності територіальних громад, – йдеться у повідомленні.

Кабмін має протягом одного місяця визначити адміністративні центри територіальних громад у Криму, а протягом трьох місяців – утворити районні державні адміністрації нових районів та внести на розгляд Ради законопроєкт про особливості відновлення публічної влади на півострові після деокупації.

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Верховна Рада IX скликання, Володимир Зеленський, Закон, Крим, Кримська платформа
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